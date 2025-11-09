Şanlıurfa'da Özel İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Atla Terapi Etkinliği

Şanlıurfa'da özel ihtiyaç sahibi 95 çocuğa yönelik atla terapi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Hasan Şıldak da katılarak çocukları yalnız bırakmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan ve eğitim alan 95 engelli ve özel ihtiyaç sahibi çocuk hipodromdaki atla terapi merkezideki etkinliğe katıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte çocuklara eşlik ederek ailelerle sohbet etti.

Çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayvan sevgisini ve özgüven duygusunu pekiştirmek, becerilerini desteklemek ve rehabilitasyon süreçlerine alternatif bir terapi yöntemi sunmak amacıyla düzenlenen atla terapi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların doğayla iç içe zaman geçirmeleri, duygusal farkındalıklarının artması, denge, koordinasyon ve dikkat becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği etkinlikte Vali Şıldak, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlikte Vali Şıldak, benzer programların daha sık yapılmasını istedi.

Eşi Fatma Nur Şıldak'la birlikte katıldığı etkinlikte Vali Şıldak'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz ve Hipodrom Müdürü Eyüp Ege eşlik etti.

Şanlıurfa Hipodromunda İnceleme

Engelli ve özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik düzenlenen atla terapi etkinliğinin ardından Vali Hasan Şıldak, hipodromda bulunan alanlarda incelemelerde bulundu.

Tribün binası, idari bina, at hastanesi, eyerleme ve jokey binası, Pony ahırları ile haralar bölgesinde yaptığı incelemelerde at sahipleri ve seyislerle de görüşen Vali Şıldak, Türkiye'de Arap Atı yetiştiriciliğinde lider durumda olan Şanlıurfa'daki hipodromun at yarışları ve binicilik sektörü için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Vali Şıldak, incelemelerinin ardından hipodromda görevli personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA