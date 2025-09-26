Haberler

Şanlıurfa'da Gazze Halkına Destek Protestosu

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Cuma namazı sonrası bir araya gelerek Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı destek açıklaması yaptılar ve dua ettiler. STK temsilcileri, saldırıların durması ve insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri öncülüğünde Balıklıgöl Platosu'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Filistin'in Gazze kentinde İsrail'in zulmü altında olan sivil Filistin halkı için dua etti. Basın açıklaması ile İsrail'e tepki gösteren STK temsilcileri, Filistin'e yönelik saldırıların bir an önce durması ve insani yardım koridorunun açılması gerektiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mehmet Faik Doğan, "Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. İsrail, Gazze de dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkını açlığa mahkum etmektedir. Filistin halkını asla terk etmeyeceğiz. Gazze özgürleşinceye kadar, direniş kazanıncaya kadar meydanları boş bırakmayacak, kardeşlerimizin feryatlarını tüm dünyaya duyurmaya ve acılarına ortak olmaya çalışacağız. Ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun siyonistlerin ve yerli işbirlikçilerinin saldırılarına, linç kampanyalarına aldırmadan Kudüs davasını omuzlayacak, bu mukaddes davaya canımızla, malımızla ve imkan bulduğumuz her şeyle sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından Gazze halkı için dullar edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
