Şanlıurfa'da Endüstriyel Dağcılar Metrelerce Yükseklikte Çalışıyor

Şanlıurfa'da yüksekliği 50-60 metreyi bulan otel ve iş merkezlerinin dış cephelerinde çalışan endüstriyel dağcılar, komando teçhizatını andıran ekipmanlarla kendilerini iplere bağlayarak metrelerce yüksekte görev yapıyor.

Yaklaşık 10-15 katlı binaların dış cephesinde çalışan işçiler, iskele veya vinç kullanılmadan sadece ip sistemleriyle görevlerini yerine getiriyor. Tehlikeli olduğu kadar dikkat gerektiren bu işte görev alan çalışanlar, mesailerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. "Endüstriyel dağcılık" olarak tanımladıkları meslekleri kapsamında dış cephe temizliği, dış cephe boya işleri, kaplama ve bakım işlerini yapan işçiler, bu yöntemle hem çevreye zarar vermediklerini hem de gürültü oluşturmadıklarını ifade etti. "Korku nedir bilmiyoruz" diyen işçiler, sıfır hata ile çalışmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Mesleğini severek yaptığını aktaran işçi Mehmet Özçimen, "Cam temizliği yapıyoruz, boya yapıyoruz, montaj yapıyoruz, ondan sonra her türlü tamirat, tadilat işleri yapıyoruz. İskele kurmadan iple çevre rahatsızlık vermeden çalışıyoruz. Güzel ve temiz bir şekilde işimizi yapıp iniyoruz. 2014 yılından itibaren bu işe girdim. Yükseklikle ilgili aram gayet iyidir, alıştım. Herhangi bir korkum yok. Temiz bir şekilde işimizi yapıyoruz" dedi.

"Adrenalin ruhlu insanlar korku bilmezler"

Bölgede 13 yıldır çalıştığını belirten Sabri Pektaş ise "2012 yılından itibaren endüstriyel dağcılık bu sektörde çalışıyoruz. Bilumum işler yapıyoruz. Uluslararası bir dış cephe işi diyebiliriz. Özellikle doğup büyüdüğüm bu coğrafyada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne batıdan gelmeyen arkadaşların yerine burada biz dolduruyoruz. Sıcak bir iklim, kavurucu bir iklim ve buna rağmen bu işimizi burada yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Dış cephe boya, dış cephe temizlik, dış cephe LED döşemesi, gerekirse elektrik bağlıyoruz, yani ulaşılması zor işleri yapıyoruz. Vinç ve iskele kurulumu yapılmadan iple bu tür işleri yapıyoruz. Bu bölgede genellikle 10-15 katlı binalarda çalışıyoruz. 50-60 metre yüksekliğindeki binalarda çalışıyoruz. Adrenalin ruhlu insanların yükseklik korkusu olmaz. Dağcılık malzemelerimiz uluslararası çapta üretilen malzemelerdir. Malzemelerimize güvenip işimizi severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA