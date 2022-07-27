Şanlıurfa'da çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara destek - Haberler

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Şanlıurfa'da çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara destek

Şanlıurfa'da çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara destek

Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden Çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara içerisinde glütensiz ekmek ve gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

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Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden Çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara içerisinde glütensiz ekmek ve gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerini "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çölyak ve PKU hastalarının da yanında olmaya devam ediyor.

Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran hastalar, kendilerine verilen kartla aylık 30 adet ekmeğini ücretsiz olarak teslim alıyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu fırından yararlanan vatandaşlara, bu desteğin yanında periyodik olarak glütensiz gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketi dağıtımları gerçekleştiriliyor. Türkiye Çölyak Federasyonu ve Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan'ın katıldığı programla çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara gıda kolileri teslim edilirken, gıda paketlerini alan vatandaşlar Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haliliye Belediyesi Mehmet Canpolat Şanlıurfa Ekmek Yerel Haberler

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