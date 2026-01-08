Vali Şıldak umuda kapı açanları evlerinde ziyaret etti

Şanlıurfa, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleyi toplum desteği ile örnek bir model olarak uyguluyor. Şanlıurfa'da madde bağımlılığından kurtuluş için Vali Hasan Şıldak tarafından başlatılan mücadele sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın bağımlılıktan kurtulma kararlılığı gösterebilen bağımlıların tedavileri için başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı projeye katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Projeye başvurarak tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan kişilerin çevrelerinde bildikleri, tanıdıkları bağımlı başka kişileri projeye dahil etmeleri ile ilgili yeni bir uygulama başlatan Vali Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile bu kapsamda iki aile ziyareti daha gerçekleştirdi.

Bağımlı kişilerin özel ilgi ve samimi bir desteğe ihtiyacı olduğunu her fırsatta vurgulayan Vali Şıldak, son ziyaretinde yaklaşık bir yıl boyunca proje çerçevesinde arınma ve iyileşme sürecini yaşayan 43 yaşındaki bir vatandaşı evinde ziyaret ederek sohbet gerçekleştirdi. Sohbette madde kullanımına başlamalarından tedavi olmaya karar vermelerine kadar yaşamlarındaki dönüşümü anlatan bireylere projeye katıldıkları için teşekkür eden Vali Şıldak, tedavi gören kişilerin başka bağımlıları da ikna ederek projeye dahil etmelerinin daha da anlamlı olduğunu belirtti.

Açıklamasını sürdüren Vali Şıldak, "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum projemiz toplumumuzun her kesiminde artık kabul gören, bilinen, giderek yaygınlaşan, 500'ün üzerinde vatandaşımızın başvuru yaptığı ve halen de 50 civarında vatandaşımızın tedavisinin, rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü bir aşamadayız. Bugün de yine bir ailemizin misafiriyiz. Ailemizde yaşayan bir gencimiz maalesef madde kullanıyordu ve bu şekilde hayatın bütün güzelliklerinden uzak. Aslında ailesine de yansıyan olumsuzluklarla baş etmek durumunda kalıyor. Fakat projemizde bir yıl boyunca rehabilitasyon, tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayıp iyileşmiş olan bir başka gencimizin önerisiyle projeye onu bugünden itibaren dahil ediyoruz. Ben öncelikle kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Bu umut ve güzellik dolu günleri 2026'da çok daha sık yaşayacağız" dedi.

Vali Şıldak, aile ziyaretlerine, vatandaşla mahalle buluşmalarına, 2026 yılı boyunca devam ederek her ortamda bağımlılıkla mücadeleyi anlatacaklarını kaydetti. - ŞANLIURFA