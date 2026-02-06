Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, asrın faciasının 3'üncü yıl dönümünde deprem şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinde yaşanan acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden 53 bin vatandaş için rahmet diledi. Şıldak, depremlerde Şanlıurfa'da 180 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binanın yıkıldığını belirterek, "20 binanın yıkılmış olması can kaybımızın yüksek olmamasına neden oldu ve buna şükrediyoruz ama sonrasındaki süreçte hasarlı bina sayımız yüksek çıktı. Ağır ve orta hasar almış binaların yıkımı yapılması gerektiği için 9 bin 700 binanın yıkımını gerçekleştirdik bu 3 yıl içerisinde. Yıkamadığımız 67 binamız kaldı. Bazı vatandaşlarımızı daha da mağdur etmemek için bir miktar sabrediyoruz ama onları da yıkacağız. Tamamını yıktık diyebiliriz. Buna mukabil TOKİ konutları olarak şehrimizin hemen hemen her ilçemizde konutların yapımı tamamlanıyor. Büyük miktarı teslim edildi" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA