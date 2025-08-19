Şanlıurfa'da 10 Yaşındaki Çocuğun Parmağındaki Cıvata Pulu İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

Şanlıurfa'da 10 Yaşındaki Çocuğun Parmağındaki Cıvata Pulu İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı
Güncelleme:
Haberler
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 10 yaşındaki D.E.'nin parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkıştırdığı cıvata pulu, doktor nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Eyyübiye'de yaşayan 10 yaşındaki D.E., parmağına cıvata pulu geçirdi. Halka şeklindeki pulu çıkartmayı başaramayan yakınları, çocuğu araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, pulu çıkartmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, pulu keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
