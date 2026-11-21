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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolu üzerindeki Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA