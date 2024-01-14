Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Destek Merkezi Açtı

Güncelleme:
Abone Ol

Başkan Beyazgül öncülüğünde açılan Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Merkezde kadınlara temel kurslar verilirken, çocuklar için kreş hizmeti sunuluyor.

Şanlıurfa'da Başkan Beyazgül öncülüğünde Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Büyükşehir Belediyesi, Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezini hizmete açtı. Yeni açılan kurs merkezine kadınlar yoğun ilgi gösterirken çocuklar ise kreş hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği Kadın Destek Merkezi sayısını her geçen gün arttırıyor. Kentte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar sayesinde kadınlar kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

Ev ekonomisine katkının yanı sıra el becerilerini de geliştiren Kadınlar, merkezler sayesinde iş sahibi oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi hizmete açtı.

Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezine gelen kadınlara buradaki uzman öğreticiler tarafından temel kurslar veriliyor. Kursa gelen kadınlar, çocuklarını buradaki kreşe bırakıyor. Eğitmenler tarafından sosyal aktivitelerin verildiği kurs merkezinde çocuklar şarkılar söyleyip resim yapıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Yerel Haberler Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title