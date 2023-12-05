Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor. Ayrıca birçok evin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Beyazgül, birçok evin ihtiyaçlarını da karşıladı.

Beyazgül, hane ziyaretlerini sürdürüyor. Kent genelinde her hafta farklı bir mahallede vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyazgül, bu defa Suruç ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti. Beyazgül, Suruç ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların dertleriyle dertlenen Beyazgül, birçok evin ev ihtiyaçlarını da karşıladı. Beyazgül'ün ev ziyaretleri, belirlenen program dahilinde devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA