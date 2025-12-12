Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden ilçenin ilk deniz astsubayı ve Dumlupınar faciasının son tanığı 94 yaşında ki Mustafa Pekbey'in hayatı belgesel oldu.

İlçenin değişik yerlerinde çekimleri yapılan belgeselde Pekbey, 1950'li yıllarda Sandıklı'da yaşam tarzını, Dumlupınar faciasında yaşadıklarını ve 1. Dünya Savasında ki yokluk ve kıtlık günlerini anlattı.

Belgeselin ilerleyen günlerde yayınlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR