Haberler

Pekbey'in hayatı belgesel oldu

Pekbey'in hayatı belgesel oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

94 yaşındaki Mustafa Pekbey'in yaşamı, 1950'li yıllardaki Sandıklı hayatı, Dumlupınar faciasından anıları ve 1. Dünya Savaşı'nın zorlukları belgesel ile izleyiciyle buluşacak.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden ilçenin ilk deniz astsubayı ve Dumlupınar faciasının son tanığı 94 yaşında ki Mustafa Pekbey'in hayatı belgesel oldu.

İlçenin değişik yerlerinde çekimleri yapılan belgeselde Pekbey, 1950'li yıllarda Sandıklı'da yaşam tarzını, Dumlupınar faciasında yaşadıklarını ve 1. Dünya Savasında ki yokluk ve kıtlık günlerini anlattı.

Belgeselin ilerleyen günlerde yayınlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 505 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title