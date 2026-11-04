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Sandıklı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı için saha çalışması yürütüyor

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Sandıklı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı için saha çalışması yürütüyor
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hayvan sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için saha çalışmalarını sürdürüyor. Kontrol, takip ve bilgilendirmeyle üretici emeği korunuyor, sağlıklı üretim hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında hayvan sağlığına yönelik kontrol, takip ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, üreticilerin emeğinin korunması, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve sağlıklı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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