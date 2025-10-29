Sandıklı'da Aile Yılı Projesi Kapsamında İlkyardım Eğitimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında "Aile Yılı" projesi çerçevesinde öğrenci ve velilere ilkyardım eğitimi verildi.

Sandıklı 75. Yıl İlkokulunda uzman sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, katılımcılara temel ilkyardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, yaralanma, yanık, boğulma ve bayılma gibi durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim sayesinde aileler, çocuklar hem ilkyardım bilincini geliştirdiler hem de olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale etmenin önemini öğrendiler.

Etkinliğe katılan veliler Sandıklı Kaymakamlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR