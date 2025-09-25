Haberler

Sandıklı'da Aile Yılı etkinliği

Sandıklı'da Aile Yılı etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sandıklı Şehit Ahmet Yumak Anaokulu tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve velilere yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar Sandıklı Şehit Ahmet Yumak Anaokulu tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve velilere yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Okul öğrencileri aileleriyle beraber yıldızların altında hem keyifli vakit geçirdi hem de dostluk, macera ve eğlence dolu unutulmaz bir sinema akşamı yaşadı.

Etkinliğe Sandıklı Milli Eğitim Şube Müdürleri Himmet Serbes, Şenel Yavuz ve Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim görevlisi Doç. Dr. Cumhur Güngör'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.