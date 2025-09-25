Sandıklı'da Aile Yılı etkinliği

Afyonkarahisar Sandıklı Şehit Ahmet Yumak Anaokulu tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve velilere yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Okul öğrencileri aileleriyle beraber yıldızların altında hem keyifli vakit geçirdi hem de dostluk, macera ve eğlence dolu unutulmaz bir sinema akşamı yaşadı.

Etkinliğe Sandıklı Milli Eğitim Şube Müdürleri Himmet Serbes, Şenel Yavuz ve Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim görevlisi Doç. Dr. Cumhur Güngör'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR