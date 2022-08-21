Sancaktepe'de ' Yenidoğan Sosyal Tesisi' hizmete açıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenidoğan Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Açılışa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra çok sayıda AK Parti İstanbul Milletvekili katıldı.

Sancaktepe Yenidoğan Merve Mahallesi'nde bulunan Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nin içinde yer alan tesisin açılışı gerçekleşti. Açılışa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Erol Kaya, Serkan Bayram, Osman Boyraz, Ravza Kavakçı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya katıldı. Vatandaşların, aileleri ile birlikte vakit geçireceği çocukların gönlünce eğleneceği alanların yer aldığı 6 bin 500 metre kare açık alana kurulu tesiste ana bina 110 kişilik olup 550 kişilik Alakart hizmetinin yanında açık alanı ile birlikte toplu organizasyonlarda 2 bin kişiye hizmet verecek. Öte yandan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen "100 günde Yüz Yüze, Gönül Gönüle" programı ile ilçede bulunan tüm mahalleler ziyaret edilerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi.

"Vatandaşlarımızın aynı gün içinde dertlerini dinlemek, halini hatırını sormak çok güzel bir çalışma oldu"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu yüz yüze 100 gün çalışması çerçevesinde ilçemizde vekillerimizle birlikte, il teşkilatımızla birlikte esnaf gezisi yaptık. Ben gerçekten bu çalışma için il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü toplu bir şekilde vatandaşlarımızın aynı gün içinde dertlerini dinlemek, onlarla el sıkışmak, halini hatırını sormak çok güzel bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

"İhlas Haber Ajansı ailesine baş sağlığı diliyorum"

Sözlerine devam eden Döğücü, "Malumunuz Gaziantep'te bir kaza meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, ailelerine sabır diliyorum ve özellikle İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin de orada olmasından dolayı İhlas Haber Ajansı ailesine de baş sağlığı diliyorum. Bugün bütün çalışan kardeşlerimizle ve ilçemizin amirleri ile birlikte bir açılışa da şahitlik etmiş olduk. Bugün ikincisini açtığımız sosyal tesisimiz Sancaktepe'nin değeri olarak hizmete sunuldu. Sancaktepe Belediyesi sosyal tesisi olarak iki tane kurumu kazanmış oldu. Buraları bahçesi ile içindeki kafeteryasıyla bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Paşaköy Sosyal Tesisimizden sonra Yenidoğan Sosyal Tesisimizi de hizmete almanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.