Üye Girişi
Haberler

Sanayinin Fazıl Say'ı: Oto Tamircisi Mehmet Akbulut'un Müzik Yolculuğu

Sanayinin Fazıl Say'ı: Oto Tamircisi Mehmet Akbulut'un Müzik Yolculuğu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da oto tamir ve egzoz ustası olan Mehmet Akbulut, nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çalarak gündüzleri sanayide çalışıp akşamları düğünlerde sahne alıyor. Müzik tutkusunu 1993 yılında keşfeden Akbulut, sanat yolculuğuyla birçok insana ilham vermeye devam ediyor.

Elazığ sanayisinde oto tamir ve egzoz ustası olan Mehmet Akbulut, müzik tutkusunu 1993 yılında bir parkta gençlerin org çaldığını gördükten sonra keşfetti. Mehmet usta, nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çalarak, gündüzleri sanayide çalışırken akşamları düğünlerde sahne alıyor ve "Sanayinin Fazıl Say'ı" olarak anılıyor.

Elazığ sanayisinde hem oto tamir hem de egzoz ustalığı yapan Mehmet Akbulut, ilginç müzik aşkı deneyimi ve sanat yolculuğu ile dikkat çekiyor. 46 yaşındaki Akbulut, 1988 yılında babasının yönlendirmesiyle oto tamircilik ve egzoz işine adım attı. Akbulut'un müziğe olan ilgisi, 1993 yılında bir parkta gençlerin org çaldığını gördüğünde başladı. O andan itibaren, bir org alarak hem müzik çalmaya başladı hem de sanayide tamir hayatına devam etti. Yıllardır org çalan Akbulut, gündüzleri sanayide çalışırken, akşamları düğünlerde sahne alıyor. Kendi sanatını icra ederken aldığı övgüleri paylaşan, hatta "Sanayinin Fazıl Say'ı" olarak anıldığını belirten Akbulut, "İnsanın kafaya koyup yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diyerek müziği ve ustalığı arasındaki dengeyi vurguladı.

Ayrıca nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çaldığını dile getiren Akbulut, müzik tutkusuyla dolu hayatı birçok insana ilham vermeye devam ediyor.

"Orga dokunduğumda beni kendine aşık etti"

Hem egzoz hem oto tamir hem de müzik işlerini yıllardır beraber yaptığını dile getiren Mehmet Akbulut, "1988'de babamın vasıtasıyla oto tamircilik, egzoz işine başladım. Okul ile sanayi arasında kalınca o dönemde sanayiyi tercih ettim ve işe başladım. 1993'e kadar çıraklık dönemlerimiz oldu. O tarihlerde Elazığ'da gittiğim bir parkta gençler org çalıyordu. Orgu ilk gördüğümde beni çok cezbetmişti ve orada orga aşık oldum diyebilirim. Daha sonra bir düğün salonunda gördüm. Hatta izin alarak orga dokundum, o beni kendine aşık etti. O zaman bir tane org aldım. Ondan sonra kendi kendime sanayide orgla uğraşmaya başladım. Her uğraştıkça bir şeyler çıkarmaya başladım. Ardından orgu daha bir geliştirmeye başladım. Bu süre zarfı içerisinde müzisyen arkadaşım yoktu, tamamen kendi duygularımla kulaktan duyma bir şekilde öğrendim. Nota bilgim hiçbir şekilde yoktur" dedi.

"Sanayinin Fazıl Say'ı diyenler de oldu"

Sanatını icra ederken güzel övgüler aldığını belirten Mehmet Akbulut, "İnsanın kafaya koyup da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Biz de uğraştık, çalıştık ve başardık. Allah'a şükürler olsun, hayatımızdan da memnunuz. Tabi ki zamanında eleştirenler de oldu. Eleştiren arkadaşlarımızdan ziyade sağ olsun bizi yücelten arkadaşlarımız da oldu. Sanayinin Fazıl Say'ı diyenler de oldu. Biz Fazıl Say'ın yanından bile geçemeyiz ama mutlu ediyor. Biz de kendimize göre sanatımızı icra ediyoruz" diye konuştu.

"Sanayide ve düğünlerde kendisini beğeniyoruz"

Sanayi esnafından Tezcan Meydanoğlu ise, "1983 yılından beri Elazığ sanayisinde esnafım. Mehmet beyi severiz, değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi esnaftır, org çalmaya daha sonra başladı. Sanayide ve düğünlerde kendisini beğeniyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Mehmet Akbulut Kültür Sanat Fazıl Say Kültür Sanat Yerel Yaşam Müzik

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı
Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.