Sanayi esnafı aşure geleneğini devam ettirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan 2. Sanayi esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure hayrını devam ettirdi.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte birçok noktada aşure kazanları kaynamaya başlarken, Efeler ilçesi 2. Sanayi 1506 Sokak'taki esnaflar da geleneksel aşure hayırlarını gerçekleştirdi. Her yıl sokaktaki esnaflar bir araya gelerek imece usulü topladıkları paralarla aşure hayrını yaparken, bir yandan da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cuma namazı öncesinde hazırladıkları 2 kazan aşureye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, dağıtılan 600 kişilik aşure bir saat içinde tükendi. İlgi gösteren ve katılan herkese teşekkür eden mahalle esnafı ise geleneksel hale getirdikleri aşure hayrını her sene yapacaklarını söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure hayırlarını yaptıklarını ifade eden sanayi esnaflarından Kemal Göçgeldi; "Muharrem ayından dolayı aşure ayıyla beraber hem şehitlerimiz için hem ölmüşlerimiz için aşure hayrı yapıyoruz. Esnaflarımızla birleştik hep beraber, her sene yaparız. Bu sene de ikinci sanayi esnafı olarak aşure hayrımızı yapıyoruz" dedi.

"Sanayi esnafı olarak bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz"

Birlik ve beraberliğin güzel bir şey olduğunu vurgulayan sanayi esnaflarından Nezahat Maden de "Muharrem ayı olduğu için her sene geleneksel aşure hayrımızı yapıyoruz. 1506 Sokak esnafı olarak her sene bunu temin ediyoruz ve hayrımızı yapıyoruz. Sağ olsun herkes talep gösterdi, yoğunluğumuz çok güzel. Devam ediyoruz. Her sene de herkesin desteğini bekliyoruz. Beraberlik çok güzel bir şey. Her zaman olmasını diliyorum. Sanayi esnafı olarak bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz her sene. Allah nasip ederse. Herkesi de bu hayrımıza bekliyoruz" dedi.

Sanayide çırak olarak çalışan Sezer Olgaç ise aşureyi çok sevdiğini söyleyip "Çok güzeldi. Ustalarımızın eline sağlık. Zaten geçen seneki gibi aynı ustalar. Aşure hayrına devam ediyorlar. Bize de yemek düşüyor" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN