Sanatçı Ali Ekber Çiçek, Edremit'te Türkülerle Anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Edremit Belediyesi'nin düzenlediği törenle ölümünün 17'nci yılında mezarı başında türkülerle anıldı.

Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'nde mezarı bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, ölümünün 17'nci yılında düzenlenen törenle anıldı. Törene sanatçının kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanvekili Özlem Uysal, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Çiçek'in sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Belediye Başkanvekili Özlem Uysal, "Sanatçı kişiliğinin yanı sıra mütevazı kişiliği, beyefendi kişiliği, öğretmenliği ve sağlam bir dünya görüşü ile gönüllerimizde taht kuran büyük ustamızı saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

Sanatçının kızı Ebru Çiçek ise "17'nci yıla nasıl geldik bilmiyorum. Benim için çok zor. Ama iyi ki varsınız. Sizler olunca, hep beraber olunca ben daha çok güçleniyorum. Babam gerçekten çok güzel bir insandı. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.