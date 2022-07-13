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Sanatçı Abdullah Uyanık mezarı başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sanatçı Abdullah Uyanık mezarı başında dualarla anıldı

Şanlıurfalı ses sanatçısı merhum Abdullah Uyanık, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfalı ses sanatçısı merhum Abdullah Uyanık, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa'da, önemli ses sanatçılarından biri olan Abdullah Uyanık, vefatının 13'üncü yıl dönümünde mezarının başında anıldı. Harrankapı Mezarlığındaki kabrine giden ailesi ve sevenleri 2009 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Uyanık'ı dualarla andı.

Seslendirdiği parçalarla Şanlıurfalıların gönlünde taht kuran sanatçının Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği alanlarında çok sayıda plak ve kaseti bulunuyor. Harrankapı aile mezarlığında bulunan kabri başında anılan merhum Abdullah Uyanık'ın kabrine karanfil bırakan ailesi ile sevenleri, dua etti. Anma törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ile merhum Abdullah Uyanık'ın yakınları ve sevenleri katıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Uyanık Kalp Krizi Şanlıurfa Yerel Haberler

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