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Sanat dünyası, 8. Bodrum Uluslararası Sanat Fuarında buluştu

Sanat dünyası, 8. Bodrum Uluslararası Sanat Fuarında buluştu
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Haber: Fatih BOZOĞLU (MUĞLA) - Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Sanat Fuarı, Herodot Kültür ve Fuar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Sanat Fuarı, Herodot Kültür ve Fuar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Sanat Fuarı, Bodrum Herodot Kültür ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. IAAF Bodrum Sanat Fuarı, çağdaş sanattan antikaya uzanan geniş bir yelpazeye sahip eserleri, sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dünyanın dört bir yanından sanat profesyonellerini bir araya getiren 8. Bodrum Uluslararası Sanat Fuarı (IAAF); yaklaşık 600 sanatçı, 32 galeri ve bin 200 eseri binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ile buluşturuyor. Bağımsız sanatçılar, üniversiteler, sanat dernekleri, sanat yayınları, koleksiyonerler ve sanatseverler IAAF çatısı altında buluştu.

Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum Uluslararası Sanat Fuarı'nı 2021 yılından bu yana düzenliyoruz. Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz fuarda her bütçeye uygun sanat eserleri yer alıyor. Ziyaretçiler, evleri, otelleri, restoranları ve iş yerleri için beğendikleri eserleri satın alarak yaşam alanlarını sanatla buluşturma fırsatı yakalıyor. Amacımız, sanatı daha geniş kitlelere ulaştıran ve herkesin sanatla iç içe olabileceği bir ortam oluşturmak" dedi.

Ser Vitray Galeri Yetkilisi, çok uğraş verilmiş eserleri yaklaşık 300 yıllık antika çerçevelerle bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktardı.

Suluboya üzerine çalışan Ressam Ahter Kutadgu, "Sulu boya zordur. Ben biraz daha yoğun çalışıyorum sulu boyayı. Bütün gücünü, bütün enerjini vermek istiyorsun yaptığın işe. Dolayısıyla aynı şey benim açımdan resimde de söz konusu. Böyle etkisi fazla resimler yapmaya çalışıyorum" dedi.

Bodrum Bohem Kültür ve Sanat Derneği Kurucusu ve Ressam Filiz Taylor, IAAF Bodrum Sanat Fuarın için hazırladığı eserleri şöyle anlattı:

"Bu fuar için hazırladığım Aura serisinin önündeyiz. Akrilik ve yağlı boya tekniklerinden oluşuyor. Genelde kadın çalışıyorum. Çingeneler benim asıl çalıştığım figürler. Fakat son yıllarda Aura serisine de yöneldim. Biraz daha soyuta giden, biraz daha mekan da belirmeye başladı resimlerimde."

Kaynak: ANKA
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