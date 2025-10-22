Haberler

San Diego'da Motoru Duran Uçak Sahile Acil İniş Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde San Diego şehrinde motoru duran Cessna 170 tipi uçak, Mission Beach sahiline acil iniş yaptı. Pilot, iniş yapacak uygun bir alan bulması sonucu kazadan kurtuldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego şehri semalarında motoru duran Cessna 170 tipi pervaneli uçak Mission Beach sahiline acil iniş yaptı.

ABD'nin California eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. San Diego şehri semalarında motoru duran Cessna 170 tipi pervaneli uçak Mission Beach sahiline acil iniş yaptı. Sen Diego İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayın 11: 45 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, uçaktaki 2 kişiden ve sahilde bulunan bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Pilot: "Az insan olan boş bir alan buldum"

Uçağın pilotu Victor Schneider ise, 1953 model uçağa 23 yıldır sahip olduğunu ve ilk kez sorun yaşadığını belirterek, "Kızımla birlikte uçarken motor aniden durdu. Sahilde iniş yapabileceğim, gelgit nedeniyle sertleşen bir zemin aradım" açıklamasında bulundu. Sahile acil iniş yapma kararı aldıktan sonra tek endişesinin kimseye zarar vermemek olduğunu aktaran Schneider, "Çok az insanın olduğu, gerçekten çok iyi bir boş alan buldum ve acil iniş gerçekleştirdim" dedi. Uçağın çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sahile indiği anlar ise amatör kameralara yansıdı. - SAN DİEGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Bakan Kurum, İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Kurum son halini paylaştı! Yeni bir şehir doğuyor
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.