Samsun yerel: Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Gür: "Öğretmen Meslek Kanunu Derhal Geri Çekilmelidir"

Samsun bölgesinden gelen habere göre Eğitim-Sen Samsun Şubesi 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü kapsamında bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada öğretmenlik meslek kanununa da değinen Eğitim-Sen Samsun Şubesi Başkanı Ersin Gür, "Öğretmenlik mesleğini bütünüyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve usta öğreticiler gibi farklı statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen aksine yeni rekabet alanları yaratan bu yasa geri çekilmelidir" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim-Sen Samsun Şubesi 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü kapsamında bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada öğretmenlik meslek kanununa da değinen Eğitim-Sen Samsun Şubesi Başkanı Ersin Gür, "Öğretmenlik mesleğini bütünüyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve usta öğreticiler gibi farklı statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen aksine yeni rekabet alanları yaratan bu yasa geri çekilmelidir" dedi.

5 Ekim Dünya Öğretmenler günüyle ilgili olarak Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür, öğretmenlik mesleğinin nerelerden nerelere geldiğini ve nereler gideceği konusunda açıklamalarda bulundu. Gür, açıklamasında şunları söyledi:

"ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Eğitim- Sen olarak bize dayatılan bu yasayı asla bir meslek kanunu olarak görmedik. Aksine öğretmenleri, kariyer basamakları üzerinden ayrıştıran ve yaptıkları sınavla da itibarsızlaştıran bu yasal düzenleme asla kabul edilemez. Bu yasa "eşit işe eşit ücret ilkesini" yok sayarak sahada çalışma barışını bozacak; veli, öğretmen ve okul yönetimleri arasında uzmanlık ve başöğretmenlik üzerinden rekabetçi, çatışmacı, gergin bir okul ortamı yaratacaktır. Anlıyoruz ki öğretmenleri "kariyer basamakları" adı altında bölerek, sınavla maaş artışına yol açacak bir çalışma rejimi hayata geçirilmek istenmektedir. Bu yasadan ne öğretmenlerimiz ne de öğrencilerimiz bir fayda sağlamayacak, aksine eğitimde sınıfsal farklılıklar daha da öne çıkarak öğrencilerimizin eşit eğitim hakkı daha da zedelenmiş olacaktır. Öğretmenlik mesleğini bütünüyle geliştirmeyen, özel sektör öğretmenleri, ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve öğreticiler gibi farklı statülerde çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarını görmeyen aksine yeni rekabet alanları yaratan bu yasa geri çekilmelidir. Öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik ve mesleki haklarını kapsayan, geliştiren, kadrolu ve güvenceli bir çalışmayı esas alan bütünlüklü bir yasa UNESCO ve ILO tarafından kabul edilen öğretmenlik statüsü tavsiye kararı referans alınarak, eğitim paydaşları, sendikalar ve öğretmenler tarafından tartışılmalıdır."