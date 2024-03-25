Samsun Valisi Orhan Tavlı, basının kamu hizmeti ürettiğini söyledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, basının yaptığı doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Vali Tavlı iftarın sonunda basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Samsun Valiliği'ne bağlı kamu kurum ve kuruluşları nasıl kamu hizmeti üretiyorsa, sizler de vatandaşımızı, kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler ve haberlerinizle kamu hizmeti üretiyorsunuz. Bu nedenle vatandaşımızı doğru, gerçekçi, tarafsız haberlerle bilgilendiren, sahada 24 saat emek harcayan siz saygıdeğer basın emekçilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftara, cemiyet başkanları, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. - SAMSUN