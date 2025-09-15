Haberler

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne Ahmet Matur Atandı

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne Ahmet Matur Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yönetim değişikliği yaşandı. Ahmet Matur, 15 Eylül itibarıyla yeni il müdürü olarak görevine başladı ve personelle tanışarak ilerideki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevine Ahmet Matur atandı.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yönetim değişikliğine gidildi. İl müdürü olarak atanan Ahmet Matur, 15 Eylül itibarıyla görevine başladı. Göreve başlayan İl Müdürü Ahmet Matur, personelle tanışarak kısa vadede yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.