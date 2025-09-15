Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne Ahmet Matur Atandı
Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yönetim değişikliğine gidildi. İl müdürü olarak atanan Ahmet Matur, 15 Eylül itibarıyla görevine başladı. Göreve başlayan İl Müdürü Ahmet Matur, personelle tanışarak kısa vadede yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel