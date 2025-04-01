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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde sağlandı ve inceleme başlatıldı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan kavşakta kamyonet, otomobil ve cip çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. Bu esnada trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN KALYONCU - Yerel
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