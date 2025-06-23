Samsun'da Yükümlülere Doğal Afet Bilincini Artırma Semineri

Samsun'da Yükümlülere Doğal Afet Bilincini Artırma Semineri
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Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlüleri doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzenledi. Seminerde Zekai Aydoğan, deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı önlemleri ve doğru davranış biçimlerini anlattı.

Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülerin doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla doğal afetler semineri düzenlendi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin doğal afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Toplumda afet bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması adına düzenlenen seminerde, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni Zekai Aydoğan tarafından yükümlülere deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler, doğru davranış biçimleri ve hayat kurtaran bilgiler anlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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