Samsun'da yalancı bahar: Vatandaşlar sahile akın etti

Samsun'da 15 Şubat'ta hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Güneşli havada yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler ve çocukların parklarda eğlendiği gözlemlendi. Atakum sahili yoğun kalabalıkla dolarken, sıcak havanın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Samsun'da 15 Şubat'ta hava sıcaklığının 21 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, çocuklar ise parklarda vakit geçirdi.

Kentte gün boyunca etkisini sürdüren yalancı bahar havası, özellikle Atakum sahilinde yoğunluğa neden oldu. Kimi vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı sahil kenarında yürüyüş yapmayı tercih ederken kimileri ise bisikletleriyle tur attı. En çok tercih edilen yerlerden birisi de Çobanlı İskelesi oldu. İskelede Karadeniz manzarası eşliğinde vakit geçiren vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Aileleriyle sahile gelenler çim alanlarda oturarak güneşlendi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi. Sahilde oluşan hareketlilik dikkat çekerken, bazı vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
