Samsun'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması yağmur altında gerçekleltirildi.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Lise Caddesi'nde toplanan işçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında katılımcılar sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Farklı meslek gruplarından vatandaşların yer aldığı kortejde, bazı katılımcıların iş kıyafetleriyle yürüdüğü görüldü.

Program, etkinlik alanında 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin yaptığı konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından katılımcılar çeşitli müzikler eşliğinde bir süre alanda bulundu.

Etkinlikler, gün içerisinde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde tamamlandı. - SAMSUN

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi