Samsun'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması yağmur altında gerçekleltirildi.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Lise Caddesi'nde toplanan işçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında katılımcılar sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Farklı meslek gruplarından vatandaşların yer aldığı kortejde, bazı katılımcıların iş kıyafetleriyle yürüdüğü görüldü.

Program, etkinlik alanında 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin yaptığı konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından katılımcılar çeşitli müzikler eşliğinde bir süre alanda bulundu.

Etkinlikler, gün içerisinde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı