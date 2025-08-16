Samsun'da Tehlikeli Elektrik Direği Düzeltildi

Samsun'da Tehlikeli Elektrik Direği Düzeltildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesinde uzun süredir eğik bulunan elektrik direği, YEDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle düzeltildi. Mahalle sakininin uzun süreli şikayetleri sonunda direk, devrilme riski ortadan kaldırılarak güvenli hale getirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun süredir eğik durumda bulunduğu belirtilen ve devrilme riski taşıyan elektrik direği, elektrik firması ekiplerinin müdahalesiyle düzeltildi.

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan İlyas Tiryaki, mahallesindeki elektrik direğinin 10 yılı aşkın süredir eğik durumda olduğunu belirterek birçok kez yetkililere başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından YEDAŞ ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda direk düzeltildi ve muhtemel tehlike ortadan kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.