Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Samsun'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Samsun Büyük Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Programda Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından verildi. Regaip Kandili'ni idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.

Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Vatandaşlar, Regaip Kandili'ni camide eda etmenin huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN