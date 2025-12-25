Haberler

Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi

Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, Samsun'da büyük bir katılımla kutlandı. Büyük Camii'nde düzenlenen programda vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirerek Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi ve dua etti. Cami çıkışında ikramlar dağıtıldı.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Samsun'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Samsun Büyük Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Programda Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından verildi. Regaip Kandili'ni idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.

Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Vatandaşlar, Regaip Kandili'ni camide eda etmenin huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi