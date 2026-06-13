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LGS'de geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti

LGS'de geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
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Samsun Emniyeti, LGS sınavı sırasında okulunu karıştıran, kimliğini kaybeden ve geç kalma riski yaşayan 14 öğrenciye ulaşım ve yönlendirme desteği sağladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında il genelinde alınan güvenlik ve trafik tedbirlerinin yanı sıra öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ve sorunsuz ulaşabilmeleri için yoğun mesai harcadı.

Sınav sabahı okulunu karıştıran öğrenciler polis ekipleri tarafından doğru sınav merkezlerine yönlendirilirken, kimliğini kaybeden öğrenciler ise gerekli işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüklerine götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sınava girecekleri okullara güvenli şekilde ulaştırıldı.

Öte yandan sınava geç kalma riski yaşayan öğrenciler de devriye ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınav merkezlerine yetiştirildi.

Samsun genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 14 öğrenciye ulaşım ve yönlendirme desteği sağlandı. Böylece öğrencilerin sınavlarına zamanında girmeleri temin edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav heyecanını güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri amacıyla gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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