Samsun'da Mahalle Sakinleri İhtiyaç Sahibine Yeni Ev Yaptı

Samsun'un Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla ihtiyaç sahibi bir aile için yeni ev yapılarak teslim edildi.

Mahalle Muhtarı Burhan Güney öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Sevim Dayıoğlu'nun oturduğu eski ve kullanılamaz durumdaki evin bitişiğine yeni bir konut inşa edildi. Anahtar tesliminde konuşan Muhtar Burhan Güney, mahallede yardıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sevim Dayıoğlu'nun daha güvenli ve huzurlu bir yaşam alanına kavuşması için hep birlikte 'Bismillah' diyerek temelini attığımız evin bugün teslimini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN