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Samsun'da Kendini Vuran Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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Samsun'da aracı içinde kendini tabancayla vuran 26 yaşındaki polis memuru Gamzenur A. hayatını kaybetti. Olay, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan genç kadının aracında gerçekleşti.

Samsun'da kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da aracı içinde kendini tabancayla vurulan polis memuru genç kadın hayatını kaybetti.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 çocuk annesi polis memuru Gamzenur A. (26), Tekkeköy'de özel aracında kendini başından vurdu. Durumu ağır olan polis memuru ilk olarak çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gamzenur A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel
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