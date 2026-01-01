Haberler

Samsun'da kar çocuklara eğlence, sürücülere çile oldu

Güncelleme:
Samsun'da etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlence kaynağı olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollar nedeniyle birçok araç yolda kaldı, çocuklar ise karın tadını çıkardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da şehir merkezinde etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, sürücüler için ise çile oldu.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Samsun'da da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şehir merkezine yılın ilk karı yağarken, yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış yolları beyaz örtüyle kapladı. Karla kaplanan yollarda kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç yolda kalırken, yolda kalan araçlardan bazıları yol kenarına park edip araçlarını terk etti, bazı araçlar ise çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle birçok aracın yolda kaldığını ve sürücülere yardım ettiklerini söyledi.

Kar yağışı sürücüler için çileye dönüşürken, aylardır bu yağışı bekleyen çocuklar için ise eğlence oldu. Ellerine poşet, tepsi gibi eşyalar alan çocuklar karla kaplı yol ve yokuşlarda kaydı. Birbirlerine kar topu atan çocuklar, kardan adam yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Samsun'da soğuk havaların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği, kıyı kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Samsun Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Samsun'da il genelinde tüm okulları tatil etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
