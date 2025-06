SAMSUN (İHA) – Samsun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Jandarma İkmal Üst Teğmen Furkan Ardanuç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesini okudu.

Törende konuşan J. Alb. Özkan Güneş ise "Jandarma Teşkilatı, milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanı'nın personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürü kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına en zor şartlarda ve arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütlerle mücadele eden jandarma, diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Anıttaki tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ererken, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında da tören gerçekleştirildi. Törene ayrıca Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı P. Alb. Önder Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan katıldı. - SAMSUN