Samsun'da genç nüfus oranı yüzde 13,6 oldu

TÜİK verilerine göre 2025'te Samsun'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 189 bin 151 kişi ve toplam nüfusun yüzde 13,6'sını oluşturuyor. 15-29 yaş aralığında ise genç nüfus oranı yüzde 20,5 olarak belirlendi.

TÜİK 2025 yılı "İllere göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı" verilerine göre Samsun'da genç nüfus oranı dikkat çekti. Verilere göre kentin toplam nüfusu 1 milyon 392 bin 403 olarak açıklanırken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 189 bin 151 kişi oldu. Bu yaş grubunun il nüfusu içindeki oranı ise yüzde 13,6 olarak kayıtlara geçti.

15-29 yaş arası yüzde 20,5

Açıklanan istatistiklerde 15-29 yaş aralığındaki genç nüfus verileri de yer aldı. Buna göre Samsun'da 15-29 yaş grubunda 285 bin 993 genç bulunduğu belirtilirken, bu grubun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 20,5 olduğu ifade edildi. Veriler, Samsun'da her 5 kişiden yaklaşık 1'inin 15-29 yaş aralığındaki genç nüfustan oluştuğunu ortaya koydu.

Türkiye nüfusunun ise yüzde 14,8'ini genç nüfus oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
