Samsun'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ), Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi. YEDAŞ ve Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde organize edilen kampanya çerçevesinde şirket binası önüne Kızılay otobüsü konuşlandı. YEDAŞ çalışanları otobüse giderek kan verdi.

"Sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz"

Kan bağışı kampanyasıyla ilgili bilgi veren YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, elektrik dağıtım şirketinin topluma duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, kan bağışı gibi önemli sosyal etkinliklere öncülük ettiklerini belirtti. Yapılan kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bilgi, "YEDAŞ olarak sadece enerji sağlayan bir kurum olmanın ötesinde, toplumumuzun ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan bir kuruluşuz. Kan bağışı, bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz projelerden sadece birisi. Kızılay ile bir araya gelerek her yıl mutlaka kan bağışında bulunmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın da sahiplendiğimiz bu sosyal sorumluluğa katılmak için istekli olmaları, oldukça gurur ve mutluluk verici. Bu tür projelere aktif katılım sağlayarak, topluma destek olma çabamızı gelecekte de sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN