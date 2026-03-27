Samsun'dan Gazze'ye bin selam

Samsun'da cuma namazı çıkışı cami avlularında İsrail protesto edilirken, Gazze'ye bin selam gönderildi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'de işlediği insanlık suçları, Samsun'daki camilerde yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi. Samsun Büyük Camii ve Site Camii'nde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen açıklamalarda Filistin halkına destek çağrısı yapılırken, İsrail'e tepki gösterildi.

Yapılan açıklamalarda, "Aylardır dünyanın gözü önünde, tarihin kaydedebileceği en vahşi, en alçak soykırımlardan biri Gazze'de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryadının arşı titrettiği bu mübarek topraklar; bugün sözde modern dünyanın sahte insan hakları maskesinin düştüğü yerdir. Gazze bugün sadece bir coğrafi bölge değil; imanın, direnişin ve topyekün insanlık onurunun son kalelerinden biridir. Şunu herkes bilsin ki, Gazze'de dökülen her damla kan, bu zulme sessiz kalanların vicdanına sürülmüş kara bir lekedir. Bu katliam durana, abluka tamamen kalkana dek durmayacağız, susmayacağız" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugün itibariyle 27 gündür ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, sözde güvenlik gerekçeleri, keyfi yaş kısıtlamaları ve asılsız istihbarat raporları bahane edilerek ibadete kapatılmakta veya girişler imkansız hale getirilmektedir. Kendi kutsal mekanımıza giriş hakkımız, işgalci rejimin insafına ve uydurma bahanelerine terk edilemez. Kudüs'ün kapısına vurulan her kilit, bölgedeki barışa vurulmuş bir darbedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı