Samsun'dan Gazze'ye bin selam

Samsun'da cuma namazı sonrası cami avlularında düzenlenen protestolarda, Gazze'ye destek mesajları verildi ve İsrail'in işlediği insanlık suçları kınandı. Aktarılan mesajlar arasında Gazze'deki duruma dikkat çekilirken, Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalar da eleştirildi.

Samsun'da cuma namazı çıkışı cami avlularında İsrail protesto edilirken, Gazze'ye bin selam gönderildi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'de işlediği insanlık suçları, Samsun'daki camilerde yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi. Samsun Büyük Camii ve Site Camii'nde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen açıklamalarda Filistin halkına destek çağrısı yapılırken, İsrail'e tepki gösterildi.

Yapılan açıklamalarda, "Aylardır dünyanın gözü önünde, tarihin kaydedebileceği en vahşi, en alçak soykırımlardan biri Gazze'de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryadının arşı titrettiği bu mübarek topraklar; bugün sözde modern dünyanın sahte insan hakları maskesinin düştüğü yerdir. Gazze bugün sadece bir coğrafi bölge değil; imanın, direnişin ve topyekün insanlık onurunun son kalelerinden biridir. Şunu herkes bilsin ki, Gazze'de dökülen her damla kan, bu zulme sessiz kalanların vicdanına sürülmüş kara bir lekedir. Bu katliam durana, abluka tamamen kalkana dek durmayacağız, susmayacağız" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugün itibariyle 27 gündür ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, sözde güvenlik gerekçeleri, keyfi yaş kısıtlamaları ve asılsız istihbarat raporları bahane edilerek ibadete kapatılmakta veya girişler imkansız hale getirilmektedir. Kendi kutsal mekanımıza giriş hakkımız, işgalci rejimin insafına ve uydurma bahanelerine terk edilemez. Kudüs'ün kapısına vurulan her kilit, bölgedeki barışa vurulmuş bir darbedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...