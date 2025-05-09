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Samsun'da Amca ve Yeğeni Hastalık Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Samsun'da Amca ve Yeğeni Hastalık Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde amca Nazif Çiftçi ve yeğeni Muammer Çiftçi, yakalandıkları hastalık nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde yarım saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde amca ve yeğeni, yakalandıkları hastalık nedeniyle yarım saat arayla hayatını kaybetti.

Karadeniz Birlik Kooperatif Müdürü Fenni Çiftçi'nin amcası Nazif Çiftçi (69) ile ağabeyi Muammer Çiftçi (58), yakalandıkları hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Amca Nazif Çiftçi, tedavi gördüğü Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettikten yarım saat sonra yeğeni Muammer Çiftçi de Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Amca ve yeğeni, ilçenin Bahçekonak Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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