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Samsun'da Aile Koruma İçin İmza Kampanyası Düzenlendi

Samsun'da Aile Koruma İçin İmza Kampanyası Düzenlendi
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Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen imza kampanyasında, aile yapısının korunması için Anayasa'ya eklemeler yapılması talep edildi. Yapılan basın açıklamasında aile kurumunun küresel tehditler altında olduğu vurgulanarak, eşcinselliğin engellenmesi ve başörtüsü özgürlüğü için anayasal düzenlemeler istendi.

Samsun'da "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" konulu imza kampanyası düzenlendi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği tarafından Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan imza kampanyası, basın açıklaması ile başladı. Açıklamada aile kurumunun saldırı altında olduğuna dikkat çekilerek, "Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır" denildi.

Açıklamada, eşcinselliği engellemek için Anayasa'ya bir madde eklenmesi önerilerek, "Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anayasa değişikliğinde başörtüsünün de güvence altına alınması talep edilerek, "Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasanın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz" sözleri kullanıldı.

Açıklama sonrası imza kampanyası başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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