Samsun'da 4 yılda 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2021-2024 yılları arasında toplam 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 22 bin 584'ünün erkek, 19 bin 329'unun kadın olduğu açıklandı. Yıllara göre ölüm sayıları incelendiğinde, en fazla ölüm 2021 yılında yaşandı.

Verilere göre Samsun'da; 2021 yılında 12 bin 88, 2022 yılında 10 bin 424, 2023 yılında 9 bin 646, 2024 yılında ise 9 bin 755 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verileri, Samsun'da ölümlerin büyük bölümünün ileri yaş grubunda yoğunlaştığını ortaya koyarken, çocuk ve genç yaş gruplarındaki ölüm oranlarının ise düşük seviyelerde kaldığını gösterdi. - SAMSUN