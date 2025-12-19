Haberler

Samsun'da 4 yılda 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da 4 yılda 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, Samsun'da 2021-2024 yılları arasında toplam 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında en yüksek ölüm sayısı 12 bin 88 ile ilan edilirken, ölümlerin çoğunluğu ileri yaş grubundaki bireylerde yoğunlaşmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2021-2024 yılları arasında toplam 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 22 bin 584'ünün erkek, 19 bin 329'unun kadın olduğu açıklandı. Yıllara göre ölüm sayıları incelendiğinde, en fazla ölüm 2021 yılında yaşandı.

Verilere göre Samsun'da; 2021 yılında 12 bin 88, 2022 yılında 10 bin 424, 2023 yılında 9 bin 646, 2024 yılında ise 9 bin 755 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verileri, Samsun'da ölümlerin büyük bölümünün ileri yaş grubunda yoğunlaştığını ortaya koyarken, çocuk ve genç yaş gruplarındaki ölüm oranlarının ise düşük seviyelerde kaldığını gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
title