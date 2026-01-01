Haberler

Samsun'da 2026 coşkusu: Yüzlerce kişi yeni yıla dans ve müzikle girdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Yat Limanı'nda yüzlerce vatandaş, havai fişekler eşliğinde 2026 yılını coşkuyla karşıladı. Dans eden ve şarkılar söyleyen kalabalık, farklı kostümler ve süslemelerle neşeli bir kutlama gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları sürerken, Atakum ilçesi Yat Limanı'nda coşku ön plana çıktı. Havai fişeklerin aydınlattığı gecede, çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce kişi 2026'ya neşeyle girdi. Kimisi otomobili ışıklarla süslerken kimisi farklı kostümlerle yılbaşını kutladı. Soğuk dinlemeyen yüzlerce kişi gönüllerince eğlendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
