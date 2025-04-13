Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Samsat'ta Tarlalar Yeniden Suya Kavuştu

Samsat'ta Tarlalar Yeniden Suya Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, işlevini yitiren sulama boruları değiştirildi ve tarlalar yeniden sulanmaya başladı. Adıyaman Sulama Birliği'nin çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki tarlalar su borularının değişimiyle yeniden suya kavuştu.

Adıyaman Sulama Birliği tarafından Samsat ilçesinin bereketli topraklarının yeniden sulanması için işlevini yitiren sulama borularının değişimi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda işlevini yitiren borular değiştirildi. Sular, boruların değiştirilmesi sonrası yeniden verilmeye başladı.

Yeni projeler için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.