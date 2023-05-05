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Şampiyonlardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Yerel Haberler

Bayburt U18 Liginde şampiyon olan Bayburt Belediyespor U18 Futbol Takımı yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve futbolcuları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Bayburt U18 Liginde şampiyon olan Bayburt Belediyespor U18 Futbol Takımı yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve futbolcuları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci başarılarından dolayı tüm takımı tebrik ederek katılmaya hak kazandıkları Rize'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası elemelerinde başarılar diledi.

Başkan Pekmezci ayrıca U18 Liginde gol krallığına ulaşan Burak Kılıç'ı da tebrik etti. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hükmü Pekmezci Bayburt Futbol Yerel Haberler

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