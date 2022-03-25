Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Snowboard 2021-2022 Türkiye Şampiyonu sporcuları ağırladı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen 10-18 Yaş Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda birinci olan Erciyes Yarış Okulu Kulübü öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri'yi sporun merkezi haline getirmek için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyonluk kupasını alarak, Başkan Büyükkılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyleyen sporcular, Kayseri'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söylediler.

Ziyaret sonunda, Başkan Büyükkılıç ile sporcular şampiyonluk kupası ile poz verdiler. Büyükkılıç'a, üzerinde kendi ismi yazılan forma hediye edildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular Kayak Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek. - KAYSERİ