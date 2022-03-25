Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Snowboard 2021-2022 Türkiye Şampiyonu sporcuları ağırladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Snowboard 2021-2022 Türkiye Şampiyonu sporcuları ağırladı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen 10-18 Yaş Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda birinci olan Erciyes Yarış Okulu Kulübü öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri'yi sporun merkezi haline getirmek için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyonluk kupasını alarak, Başkan Büyükkılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyleyen sporcular, Kayseri'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söylediler.

Ziyaret sonunda, Başkan Büyükkılıç ile sporcular şampiyonluk kupası ile poz verdiler. Büyükkılıç'a, üzerinde kendi ismi yazılan forma hediye edildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular Kayak Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek. - KAYSERİ

Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kayak Federasyonu, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title