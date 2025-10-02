Şampiyon Melekler İçin Eğitim Bursları Sağlanacak

Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden "Şampiyon Melekler"in adı, eğitim yolculuğunda yaşatılmaya devam ediyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği kapsamında 2025-2026 akademik yılında 105 öğrenciye toplam 2 milyon 295 bin TL burs sağlayacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nde 26'sı çocuk 35 Kıbrıslı Türk olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından ailelerin kurduğu dernek, bugüne kadar yüzlerce çocuğun eğitimine destek oldu.

Depremde hayatını kaybeden 24 sporcu gencin isimlerini yaşatmak amacıyla kurulun Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı öğrencilere burs sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılışında konuşan Karakaya, yaşanan acının hala taze olduğunu belirterek, "6 Şubat'tan bu yana çok zor günler yaşadık, hala da yaşamaya devam ediyoruz. Canlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan sadece İsias Otel değil en büyük sebeplerden biri cehalet. Bu nedenle, Kıbrıs halkının ve dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiğimiz burslar, hem evlatlarımızın anılarını canlı tutacak hem de onların yarım kalan yolculuğunu başka çocukların hayatında sürdürmemizi sağlayacak" dedi.

'Bu burslar sadece maddi destek değildir'

Karakaya, bu yıl 60 ortaokul ve 45 lise öğrencisine burs verileceğini belirterek, toplamda 315 öğrencinin bugüne kadar dernek tarafından desteklendiğini açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 16 öğrencinin tüm eğitim hayatı boyunca okul harçlarının karşılandıklarını ve 5 üniversite öğrencisine de her ay düzenli burs verildiğini ifade ederek, "Bu burslar sadece maddi destek değildir. Şampiyon Melekler'in ışığını geleceğe taşıyan birer bayraktır. Her bir öğrenci, çocuklarımızın bıraktığı mirası geleceğe taşımaktadır."

'Sağlanan burslar eğitimde fırsat eşitliği açısından büyük bir önem taşıyor'

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Kaybettiğimiz çocuklarımızın yarım kalan eğitim yolculuğunu başka çocuklarımızda yaşatmak için çalışıyoruz. Sağlanan burslar eğitimde fırsat eşitliği açısından büyük bir önem taşıyor. Şampiyon Melekler'in adını ve hatırasını yaşatmak bizim için bir sorumluluk ve görevdir. Onların hayallerini, hedeflerini ve umutlarını başka çocuklarda yeşertiyoruz" şeklinde konuştu.

Örs, bu bursların eğitimde fırsat eşitliği için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, 2025-2026 eğitim yılında 105 öğrenciye toplam 2,3 milyon lira burs sağlayacaklarını söyledi.