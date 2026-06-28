Samandağ'da evden altın çalan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evden çok sayıda altın çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametten 2 Ajda bilezik, 3 kolye, yüzük ile gram, çeyrek ve 5 gramlık altınların çalındığının belirlenmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

EVDEKİ ALTINLAR ÇALINDI

Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayında, bir ikametten çok sayıda ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi. Yapılan incelemede evden 2 Ajda bilezik, 3 kolye, yüzük ile gram, çeyrek ve 5 gramlık altınların çalındığı belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kuyumcuda altın bozdurduğu tespit edildi. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları üzerinden şüphelinin kimliği belirlendi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araştırmalar neticesinde şüpheli G.H., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun