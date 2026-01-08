Haberler

Yılların kaptanından amatör balıkçılara 'fırtınada denize açılmayın' çağrısı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olmaya başlayan fırtına öncesi, kaptan Necmettin Sağlamtaş amatör balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarıyla birlikte, balıkçılar teknelerini güvence altına aldı.

Hatay'ın Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinde fırtına öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte etkisini arttıracağı tahmin edilen yağışlı ve fırtınalı hava öncesi kaptan Necmettin Sağlamtaş, amatör balıkçılara 'balık avlama hırsıyla fırtınada denize açılmayın' çağrısında bulundu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden etkili olmaya başladı. Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli fırtına öncesi balıkçılar, Çevlik balıkçı barınağında teknelerini sabitlediler. Akşam saatlerinde etkisini arttırması beklenen fırtına öncesi kaptan Necmettin Sağlamtaş, amatör balıkçılara fırtına uyarısında bulundu.

"Gece yarısından sonra kuvvetli yağmur bekliyoruz ve fırtınada geliyor"

Fırtınanın başladığını ifade eden Necmettin Sağlamtaş, "Çevlik balıkçı barınağında 32 yıldır balıkçılık yapıyorum ve kaptanım. Gece yarısından sonra kuvvetli yağmur bekliyoruz ve fırtına da geliyor. Şu an itibarıyla fırtına başlamış durumda. 15 gündür bayağı şiddetli fırtına doğudan esiyor ve 3 gündür buradayız. Balıkçı arkadaşlar fırtınada çıkmasınlar kesinlikle. Balık avlama hırsı olan küçük ölçekli balıkçılara tavsiyem, bu havalarda denize çıkılmaz" dedi.

Balıkçıların denize açılmadığını ifade eden Ersoy Erol, "Şu an fırtına etkisini hissettiriyor. Bence herkes evinde kalsın, kimse balığa gelmesin. Şu an denize açılan yok" diye konuştu. - HATAY

