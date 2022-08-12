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Samandağ Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Samandağ Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Samandağ Belediyesi, Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta yol genişletme ve yenileme çalışmasıı yaptı.

Samandağ Belediyesi, Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta yol genişletme ve yenileme çalışması yaptı.

Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak, uzun zamandır sürdüren çalışmalar sonucunda daha geniş ve modern bir görünüme kavuştu. Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta yolu işgal eden alanlar kaldırılarak yol genişletme, sınır tespiti sonrası duvar örme, zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında büz döşeme ve mazgal yapım çalışmaları tamamlandı. Samandağ Belediyesi'nin çalışmalarını tamamlamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından beton asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Daha geniş ve modern bir görünüme kavuşan caddede ikamet eden vatandaşlar ve mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Ekiplerimizin uzun zamandır çalışma yaptığı Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta; yol genişletme, yolu işgal eden alanları kaldırma, duvar örme, su taşkınlarını önlemek amacıyla büz döşeme, mazgal yapımı ve zemin düzenleme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından beton asfalt ile kaplanan yol yeni görünümüne kavuştu. İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hususta emeği geçen Belediye ekiplerimize ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyor, mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Samandağ Hatay Yerel Haberler

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