Samandağ Belediyesi, 6 Şubat Anıt Parkı Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 6 Şubat Anıt Parkı Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Uzunbağ Mahallesi'nde Büyük Karaçay Nehri çevresinde hayata geçirilecek 6 Şubat Anıt Parkı çalışmalarına başladıklarını aktaran Başkan Eryılmaz, projenin ilçeye, ile ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Projeyle 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların anısını sonsuza kadar yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Eryılmaz, depremde kaybedilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Büyük Karaçay Nehri kıyısında yapılacak yürüyüş yolu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile ilçeye kazandırılacak park, Samandağ'a yeni bir soluk getirecek.