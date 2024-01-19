Samandağ Belediyesi, 6 Şubat Anıt Parkı Projesi'ni Hayata Geçiriyor
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Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 6 Şubat Anıt Parkı Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Projeyle 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların anısını sonsuza kadar yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Eryılmaz, depremde kaybedilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Kaynak: ANKA / Yerel